Napoli, contatti continui con il Milan per chiudere per Musah: la situazione

C’è un nuovo nome per il centrocampo del Napoli. In attesa della chiusura di Kevin De Bruyne, i Campioni d’Italia si stanno muovendo per chiudere Musah dal Milan.

La squadra allenata da Conte è in uno stato avanzato nella trattativa che porta allo statunitense, con i due club che sono in contatto continuo.

Operazione da circa 25 milioni di euro, con una bozza di intesa verbale che è già stata raggiunta dal Napoli sia con il Milan che con il giocatore.

Vanno ora definiti gli ultimi aspetti contrattuali. Nei piani degli azzurri, Musah andrà a sostituire Billing, che di conseguenza non verrà riscattato.

