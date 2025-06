Mercato – Si è chiusa, ieri, la prima fase del calciomercato estivo ma nessun botto, si riapriranno i battenti il primo luglio

Ieri, 10 giugno, si è conclusa la prima fase del calciomercato d’estate ma non c’ è stato alcun botto, neanche le due italiane impegnate nel prossimo Mundialito hanno messo a segno colpi interessanti, anzi se proprio dobbiamo trovare un colpo sensazionale, direi che l’ha fatto il Napoli, ingaggiando, peraltro a parametro zero, uno dei più forti centrocampisti in circolazione,, ovvero il belga, svincolatosi dal City, Kevin De Bruyne che, a giorni sarà ufficializzato dal club di De Laurentiis. Adesso, il ds Manna completerà l’opera di rafforzamento della squadra, sotto le indicazioni di Conte, con l’acquisto di altri calciatori top, in tutti settori. Si parla di un possibile arrivo, all’ombra del Vesuvio, di Yunus Musah, centrocampista rossonero, inseguito dal tecnico leccese da mesi. Il suo cartellino costa 25 milioni di euro e, a quanto pare, è stato raggiunto l’accordo col Milan; al giocatore è stato proposto un contratto di quattro anni. Stamane è in programma un nuovo incontro tra le parti per mettere nero su bianco in questo affare. Musah dovrebbe rimpiazzare Billing, poco utilizzato ma determinante nel duello coi nerazzurri, con il gol del pari ,al Maradona nello scontro diretto. Il ruolo del calciatore americano sarà quello di alter ego alle mezzali, sebbene molto dipenderà dalla scelte di Zambo Anguissa, attirato dalke sirene arabe o quanto meno in attesa di una probabile chiamata dal Bayern Monaco o dal Chelsea. Manna e Conte, dunque hanno le idee chiare, così come il Presidente che ha messo a dispizione del direttore un budget di circa 200 milioni di euro per la sola campagna acquisti.