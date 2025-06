DE BRUYNE – Finalmente domani, dopo tanta attesa, a Villa Stuart, il centrocampista belga si sottoporrà alle visite mediche

Tutti dettagli, finalmente, sono stati messi a posto, quindi, domani mattina, comincerà in maniera ufficiale l’avventura napoletana del centrocampista belga Kevin De Bruyne. Risolti gli ultimi ultimi particolari, anche la questione dei diritti di immagine che resteranno al Napoli. La casa di Posillipo è stata comprata e sia il calciatore ex City che la famiglia sono felicissimi di trasferirsi in questa bellissima città. Lo scambio dei documenti è stato difficile e molto lungo e articolato, tuttavia alla fine tutti i nodi sono venuti al pettine. Pertanto De Bruyne, come annunciato, nella giornata di giovedì, secondo il piano prestabilito dal club azzurro sarà a Roma.. L’affare è tutto merito di Giovanni Manna, il quale ha saputo cogliere al volo l’occasione, peraltro a costo zero, vincendo anche l’agguerrita concorrenza ed ha regalato a Conte che ha avallato l’operazione, un giocatore di assoluto valore, il cui curriculum è impressionante. Tre anni di contratto, bonus alla firma ed un ingaggio di 5,5 milioni a stagione. Non male per un top player come il belga. In patria il buon Kevin è considerato un monumento nazionale.