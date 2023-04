ANTEPRIMA PARTITA LECCE vs NAPOLI – La formazione di Spalletti pronta a ripartire dal Via del Mare

Vigilia di campionato per la formazione azzurra di Spalletti, reduce dal brutto tonfo interno con il Milan. Domani capita l’occasione giusta per riprendere subito il percorso verso quell’obiettivo tanto atteso da anni. Contro il Lecce, avversario di turno della 29esima giornata di campionato, non si può prescindere dalla vittoria, innanzitutto per ritrovare il morale e poi per mantenere il cospicuo vantaggio sulle altre. Dal canto loro, i salentini, che vengono da cinque sconfitte di seguito, seppur distanti dalla zona retrocessione, non hanno alcuna intenzione di fungere da sparring partener al Napoli. Già nella gara di andata, in quel di Fuorigrotta, riuscirono a fermare la capolista sul pari per 1 a 1, sbagliando anche un rigore. Per ciò che concerne l’undici da mandare in campo, al Via del Mare, Spalletti appare propenso a fare qualche cambiamento, soprattutto in prospettiva del match di andata di Champions League contro il Milan, di mercoledì 12. Le possibili novità potrebbero riguardare l’ingresso del brasiliano Juan Jesus al centro della difesa al posto del sudcoreano, quindi Elmas in luogo di Zielinski ed infine Lozano per Politano. L’ex azzurro Barone, allenatore della squadra pugliese, si schiererà a specchio, con lo stesso modulo adottato dal tecnico avversario, ossia il 4/3/3. Tanti i probabili ballottaggi in seno alla formazione giallorossa: Gallo – Pezzella 60% – 40%, Ceesay – Colombo 55% – 45%, Di Francesco – Banda 60% – 40%, Pertanto ecco i due probabili undici iniziali che scenderanno in campo domani sera:

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All.: Marco Baroni

Napoli(4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim( Juan Jesus), Mario Rui( Olivera); Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

E’ il turno, adesso, delle statistiche e dei numeri di questo match: non sono tantissime le gare disputate tra partenopei e pugliesi, registriamo, infatti solo 34 precedenti tra serie A, B e Coppa Italia. Lo score vede il Napoli in vantaggio con 14 vittorie contro 7, mentre i pareggi sono 13. Le reti azzurre sono state 52 e quelle dei salentini 37. Detto del risultato del girone d’andata, i partenopei hanno vinto l’ultima volta, in casa dei giallorossi, il 22 settembre del 2019, quando si imposero per 4 a 1. Relativamente alle sole partite disputate in terra salentina, le due contendenti si sono incrociate in 17 occasioni: il bilancio sorride ai giallorossi che vantano 5 vittorie a 4, più 8 pareggi. Gli ospiti hanno espugnato il campo del Lecce per la prima volta nel ’49 in serie B, grazie ad un rocambolesco 2-3 bissato poi solo nel 1993/04 da Fonseca. In assoluta parità, infine, il computo dei gol realizzati, 18 a 18.