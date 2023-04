Intervista di Diletta Leotta ad Ancelotti – L’ex tcnico azzurro convinto che il Napoli vincerà lo scudetto

Carletto Ancelotti, ingaggiato dal presidente De Laurentiis nel giugno del 2018, per far tornare il Napoli grande, non ha dato i risultati sperati e dopo un anno e mezzo sulla panchina azzurra è stato esonerato. L’allenatore del Real Madrid è il tecnico più vincente al mondo con tanti titoli conquistati in Italia e all’estero ma all’ombra del Vesuvio non ha avuto fortuna. Ancelotti, intervistato a Dazn, ai microfoni della famosa giornalista Diletta Leotta, ha parlato del Napoli e del suo collega Luciano Spalletti, elogiando il tecnico toscano ed affermando di essere sicuro che i partenopei vinceranno il tricolore ma ecco, nel dettaglio, le sue parole a tal proposito:

“Spalletti uno degli allenatori più bravi a livello tattico, Luciano ha una grandissima esperienza e bravo nel creare gioco, ha cambiato le gerarchie nello spogliatoio e questo connubio porterà il Napoli a vincere lo scudetto, ne sono certo. Anche in Champions gli azzurri possono dire la loro, al punto anche di vincere la Coppa ma ovviamente questo torneo riserva tante incognite per cui è difficile fare pronostici. “