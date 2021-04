IL PUNTO SULLA A, 33esima giornata di campionato

Terminerà, questa sera, il 33esimo turno del campionato di serie A con gli ultimi due posticipi in programma, Torino vs Napoli, alle 18,30 e Lazio vs Milan, alle 2,45, sono due match che coinvolgono la lotta per la zona Champions e per la salvezza. Ma vediamo i risultati che si sono registrati tra ieri e sabato. La capolista Inter con il ritorno alla vittoria, al Meazza, sul Verona, per 1 a 0, si è cucita virtualmente lo scudetto 2021 sulle maglie, mettendo fine a nove anni di egemonia bianconera. In seconda posizione si è assestata l’Atalanta che ha travolto, in casa, il Bologna con un sonoro 5 a 0, confermando il periodo straordinario degli uomini di Gasperini. Solo pari, invece per la Juventus a Firenze, i viola hanno impattato la partita per 1 a 1. E’ tornato in piena corsa per la permanenza in A, il Cagliari vittorioso, alla Sardegna Arena, sulla Roma per 3 a 2. I giallorossi avevano già la testa al Manchester, Si mette male, di contro, per il Benevento, raggiunto proprio dai rossoblù di Semplici, in virtù della batosta interna subita ad opera dell’Udinese per 2 a 4. Infine negli anticipi di sabato ricordiamo i successi del Genoa, del Crotone e del Sassuolo,. rispettivamente contro lo Spezia, il Parma e la Sampdoria.