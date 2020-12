De Magistris:”Già per il prossimo incontro casalingo del Napoli, lo stadio si chiamerà Diego Armando Maradona”

Il primo cittadino di Napoli Luigi De Magistris, intervenuto, ieri sera, in una trasmissione sportiva di un’emittente locale ha preannunciato che lo stadio San Paolo, molto probabilmente, quando si disputerà l’incontro casalingo di Europa League tra Napoli e Real Sociedad del 10 dicembre prossimo, si chiamerà Stadio Diego Armando Maradona. Ma ecco qui di seguito quanto detto dal sindaco nel corso del suo intervento:

“Dopo la dolorosa notizia della scomparsa di Maradona tragica per tutto il mondo, il sentimento di sconforto e l’emozione ha unito fortemente la nostra città. Del resto il mito e la leggenda di Diego, a Napoli, è un legame indissolubile a prescindere. Per questo motivo, a furor di popolo, non potevamo non dedicare l’impianto di Fuorigrotta al pibe de’ oro che tanto ha dato nel suo settennato napoletano. Dunque, oggi annuncio ufficialmente che venerdì prossimo sarà approvata all’unanimità la delibera, per cui mi sbilancio e dico per la prossima partita in casa del Napoli si potrà dire in via ufficiale che il San Paolo diventerà stadio Diego Armando Maradona. Il capoluogo campano e specialmente la zona di Fuorigrotta potrà divenire la meta di pellegrinaggio calcistico-culturale di tutti. Anche la fermata metro linea 6 di Mostra si chiamerà Mostra-Maradona. Inoltre sia nella Mostra d’Oltremare che all’interno della stazione sarà allestita una mostra dedicata a lui.”