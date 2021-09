Sarà il Signor Sozza della sezione arbitrale di Seregno a dirigere il match di domenica pomeriggio, alle 18, al Franchi, tra Fiorentina e Napoli, valida per la settima giornata di Serie A. I suoi assistenti di linea saranno Bindoni e Lo Cicero., IV Uomo Serra. Infine gli addetti in sala VAR Aureliano e Meli. Il fischietto brianzolo non ha mai diretto il Napoli prima d’ora.