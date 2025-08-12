Mercato azzuro – Uno tra Vergara ed Hasa, forse, rimarrà alla corte di Conte

Ultime tre giorni di permanenza degli azzurri nel ritiro di Castel di Sangro, dove dopodomani si terrà, al Patini, l’ultima amichevole in programma, contro i geci dell’Olympiakos. Intanto il gruppo sta proseguendo la preparazione in vista dell’imminente inizio della stagione 2025/26 che vedrà il Napoli disputare, almeno 50 partite, tra campionato, Champions, Supercoppa e Coppa Italia. Dal canto suo, il ds Manna dovrà completare la campagna acquisti e cessioni, con altre entrate e ancora qualche uscita. Dopo aver visto all’opera i giovani Vergara ed Hasa, Conte si sta comvincendo che uno dei due resterà a Napoli. Vedremo se punterà sulla piena duttilità e fiuto del gol di Vergara o alla sostanza e tecnica di Luis Hasa, peraltro protagonista nell’amichevole col Sorrento. Una scelta, sicuramente non semplice per l’allenatore azzurro.