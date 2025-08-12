CALCIOMERCATO

Mercato azzuro – Uno tra Vergara ed Hasa, forse, rimarrà alla corte di Conte

Armando Fico 12 Agosto 2025 0 38 sec read

Ultime tre giorni di permanenza degli azzurri nel ritiro di Castel di Sangro, dove dopodomani si terrà, al Patini, l’ultima amichevole in programma, contro i geci dell’Olympiakos. Intanto il gruppo sta proseguendo la preparazione in vista dell’imminente inizio della stagione 2025/26 che vedrà il Napoli disputare, almeno 50 partite, tra campionato, Champions, Supercoppa e Coppa Italia. Dal canto suo, il ds  Manna dovrà completare la campagna acquisti e cessioni, con altre entrate e ancora qualche uscita. Dopo aver visto all’opera i giovani  Vergara ed Hasa, Conte si sta comvincendo che uno dei due resterà a Napoli. Vedremo se punterà sulla piena duttilità e fiuto del gol di Vergara o alla sostanza e tecnica di Luis Hasa, peraltro protagonista nell’amichevole col Sorrento. Una scelta, sicuramente non semplice per l’allenatore azzurro.

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Il Napoli a caccia del sostituto di Reina

Il club di De Laurentiis è già al lavoro alla ricerca di un nuovo portiere che possa sostituire prossimamente Pepe Reina, ormai in fase calante. […]

18 Aprile 2017 0 38 sec read

Il Napoli stringe per Sportiello 

Visto che Reina non da garanzie assolute circa la sua tenuta atletica, il Napoli nelle ultime ore ha intensificato i contatti con l’Atalanta per mettere […]

28 Luglio 2016 0 30 sec read

La Sampdoria ha chiesto Grassi al Napoli

Alberto Grassi, centrocampista ex Atalanta, sul quale il Napoli, a gennaio scorso, investì ben 10 milioni di euro,  potrebbe  lasciare  Napoli dopo  solo 7 mesi e senza […]

12 Agosto 2016 0 41 sec read

Sportmediaset – Mertens, l’Inter fa sul serio: offerti 6 milioni e Ranocchia

E’ più che concreto l’assalto dell’Inter a Mertens. I nerazzurri avrebbero offerto al Napoli sei milioni ma anche il cartellino di Ranocchia. Si attendono evoluzioni. […]

30 Giugno 2015 0 9 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui