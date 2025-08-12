Paolo Del Genio – Il giornalista di Canale 8 nutre qualche incertezza sull’olandese Noa Lang

Attraverso l’enittente napoletana di Canale 8, il famoso giornalista Paolo Del Genio, tornato finalmente, al suo lavoro, ha parlato dell’esteno sinistro olandese Noa Lang. Il giocatore, secondo la sua opinione, è da rivedere, per il momento. non ci si può pronunciare nè in negativo, nè in positivo. Il giudizio è, dunque, rimandato a stagione in corsa. Ora come ora, il calciatore, ex Psv, non è sembrato nelle migliori condizioni, in particolare in questa seconda fase di ritiro estivo del Napoli. Invece, in Trentino, ha proseguito Del Genio, Noa Lang era apparso tra i migliori del gruppo. Correva molto di più ed era assai motivato, poi, all’improvviso, c’è stata una inversione di tendenza. Naturalmente, siamo solo all’inizio e l’olandese ha bisogno di ambientarsi, vista la grande differenza con il campionato da cui proviene. Del resto, prima di adesso, non aveva mai faticato così tsanto come negli allenamenti duri di Antonio Conte. Non si sa se si tratta di un problema psicologico, tecnico o tattico. Infine, il giornalista ha concluso, affermando che col PSV, Lang era capace di grandi giocate. Ma il tempo sarà galantuomo e ci potrà dire la verità su questo calciatore.