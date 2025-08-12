NEWS

Paolo Del Genio – Il giornalista di Canale 8 nutre qualche incertezza sull’olandese Noa Lang

Armando Fico 12 Agosto 2025 0 56 sec read

Attraverso l’enittente napoletana di Canale 8, il famoso giornalista Paolo Del Genio, tornato finalmente, al suo lavoro, ha parlato dell’esteno sinistro olandese Noa Lang. Il giocatore, secondo la sua opinione, è da rivedere, per il momento. non ci si può pronunciare nè in negativo, nè in positivo. Il giudizio è, dunque, rimandato a stagione in corsa. Ora come ora, il calciatore, ex Psv, non è sembrato nelle migliori condizioni, in particolare in questa seconda fase di ritiro estivo del Napoli. Invece, in Trentino, ha proseguito Del Genio, Noa Lang era apparso tra i migliori del gruppo. Correva molto di più ed era assai  motivato, poi, all’improvviso, c’è stata una inversione di tendenza. Naturalmente, siamo solo all’inizio e l’olandese ha bisogno di ambientarsi, vista la grande differenza con il campionato da cui proviene. Del resto, prima di adesso, non aveva mai faticato così tsanto come negli allenamenti duri di Antonio Conte. Non si sa se si tratta di un problema psicologico,  tecnico o tattico. Infine, il giornalista ha concluso, affermando che col PSV, Lang era capace di grandi giocate. Ma il tempo sarà galantuomo e ci potrà dire la verità su questo calciatore.

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Manolo Gabbiadini medita la rivincita contro la sua ex squadra

L’ex attaccante azzurro, Manolo Gabbiadini, oggi in forza alla formazione blucerchiata capitanata dall’altro grande ex Fabio Quagliarella, ospite, sabato pomeriggio nel rinnovato stadio San Paolo […]

11 Settembre 2019 0 1 min read

SERIE A – L’ultimo turno di campionato per ora, resta un grosso punto interrogativo, sciolto solo dai risultati di domenica sera

Il programma dell’ultima giornata di campionato di serie A, al momento, resta un grosso punto interrogativo. Tutto  e dipenderà dai risultati di domenica delle due […]

15 Maggio 2025 0 1 min read

Aniello Salzano (centrocampista Crotone): “Sogno di giocare nel Napoli, ma domenica sarà una battaglia”

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Aniello Salzano, centrocampista del Crotone   “Sono tifosissimo del Napoli, […]

20 Ottobre 2016 0 1 min read

Sabato torna il campionato: per il Napoli inizia un nuovo ciclo di ferro

Gli azzurri inizieranno, sabato pomeriggio alle 15, contro la Roma, al San Paolo, un altro tour de force,  dopo quello del mese di settembre:  la compagine […]

13 Ottobre 2016 0 45 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui