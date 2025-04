Castel Volturno – Oggi ripresa degli allenamenti,nel contempo saranno valutate le condizioni di Buongiorno e Mc Tominay

Il Napoli, dopo la giornata di riposo, si ritrova, stamane a Castel Volturno, per la ripresa della preparazione in chiave prossimo turno con l’Empoli, al Maradona, che si disputerà, nuovamente, di lunedì sera. Oggi saranno valutate dallo staff medico azzurro le condizioni di Mc Tominay e Buongiorno. Lo scozzese ha subito una brutta botta, durante la gara contro il Bologna, Conte si augura che non si tratti di un nuovo infortunio che complicherebbe molto la gestione di questo finale di stagione. Per quanto riguarda il difensore ex granata, che non è sceso in campo, l’altro ieri, per un risentimento di natura muscolare, anch’egli sarà sottoposto a controllo dai sanitari del Napoli. Inoltre, ancora qualche problema fisico per David Neres. Il brasiliano, non apparso al meglio, nell’ultimo match, non ha recuperato del tutto dal lungo infortunio. Il tecnico salentino non intende mollare la presa, ha bisogno di avere tutta la rosa a disposizione per lottare fino al termine con la compagine di Simone Inzaghi, che secondo le previsioni, dovrà giocare, pure alla luce della vittoria in Champions, ben quattro partite in più degli azzurri, il che potrebbe togliere energie ai calciatori. Con i toscani, contro cui la vittoria è d’obbligo, saranno assenti, per squalifica sia Di Lorenzo che Anguissa due pedine fiondamentali nello scacchiere dell’allenatore azzurro. Chi li sostituirà? In preallarme Mazzocchi e Gilmour.