MONZA vs NAPOLI – Probabile ripristino del divieto di trasferta per i tifosi napoletani, dopo i vergognosi incidenti di Bologna

Purtroppo, dobbiamo dare una brutta nuova per i sostenitori del Napoli. A quanto pare, a causa degli incidenti avvenuti fuori al Dall’Ara di Bologna, lunedì sera, tra tifosi azzurri se possiamo chiamarli tali, e forze del’ordine, sarà ripristinato, molto probabilmente, il divieto di trasferta per i supporters della squadra partenopea, ragion per cui, il giorno del Sabato Santo, a Monza, questi ultimi non potranno assistere al match contro i brianzoli per via di un manipolo di scalmanati che cercano soltanto guerriglie contro la polizia, Ahimè, ciò che è successo all’esterno dell’impianto bolognese è vergognoso: centinaia di pseudo tifosi, col volto coperto e con in mano manganelli, tubi di plastica e bombe carta, hanno forzato i tornelli, essendo privi di biglietto. Nella circostanza, un agente della Digos è stato ferito in seguito ad un colpo alla testa, riportando varie contusioni. Pertanto, adesso, si dovranno attendere le decisioni del Casms in merito a tale situazione ma la sentenza negativa sarà inevitabile.