CHAMPIONS LEAGUE – Impresa dell’Inter, nell’andata dei quarti di finale in Baviera, contro il Bayern Monaco, battuto per 2 a 1

Prestazione da incorniciare per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che ieri sera, a Monaco, nell’andata dei quarti di Champions League, hanno sconfitto il Bayern, per 2 a 1, grazie alle reti di Lautaro nel primo tempo e di Frattesi, nel finale di gara. Il ritorno, tra sette giorni, a San Siro. Per l’Inter, questo importante successo appare come il preludio alla qualificazioone alle semifinali della massima competizione continentale. Ovviamente, a Milano tutto può ancora accadere, visto che i tedeschi vorranno rifarsi del k o subito in casa ma la squadra lombarda ha tutte le carte in regola per tenere testa ai bavaresi e passare il turno che darebbe prestigio all’Italia.