CALCIOMERCATO – IL NAPOLI VAGLIA UN RITORNO DI ELMAS

MariaGrazia De Chiara 11 Agosto 2025

I grandi amori fanno giri immensi e poi si rendono protagonisti di grandi ritorni.

È proprio il caso di dirlo sulla “liason” tra Elmas e il Napoli, una “storia d’amore” iniziata anni addietro  e interrottasi un anno fa in modo assolutamente pacifico.

Il club partenopeo è alla ricerca di un centrocampista e il profilo di Elmas sembra corrispondere all’identikit dell’uomo giusto.

Vorace in termini di gol e assist, centrocampista offensivo estremamente duttile, Elmas può giocare in più ruoli compreso quello di esterno d’attacco a sinistra.

Una versatilità che potrebbe essere molto gradita ad Antonio Conte per favorire la sua voglia di cambiamento dell’ assetto tattico in corso d’opera e  rendere, così , la squadra sempre più imprevedibile.

Sicuramente si continuano a valutare i profili di Musah e Miretti, ma le caratteristiche tecniche del macedone ingolosiscono e non poco la dirigenza partenopea che sarebbe pronta a riaccogliere il giocatore, tra l’altro resosi disponibile già a gennaio a rivestire la maglia azzurra.

 

MariaGrazia De Chiara

