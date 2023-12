LE INTERVISTE – Napoli, Meret: “Partita gestita bene. Persi tanti punti per strada, proveremo a recuperarli”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-1 sul Cagliari: “L’importante oggi era vincere, non ho visto se il gol annullato a Politano era regolare. La mia parata è stata importante, nell’unica ripartenza concessa nel primo tempo quando siamo stati bravi a tenerli nella loro metà campo. Sapevamo che potevano crearci difficoltà, abbiamo gestito bene la partita. Nela ripresa siamo stati bravi a spingere trovando la vittoria”.

Questa vittoria è un nuovo punto di partenza?

“Già dalla partita col Braga è tornato un po’ di entusiasmo, sicuramente è un punto di partenza per trovare quella continuità che ci è mancata finora”.

Che umore c’è nello spogliatoio?

“Oggi era una partita molto nervosa, l’entusiasmo c’è perché vogliamo tornare a vincere e far bene. Forse abbiamo perso troppi punti, ma daremo il massimo per provare a recuperare in classifica”.

TuttoMercatoWeb.com