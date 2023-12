LE INTERVISTE – Cagliari, Ranieri: “Presi due gol nel nostro momento migliore, puniti dai loro campioni”

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-1 nella sfida contro il Napoli: “Quando ci sono dei campioni possono risolvere le partite, complimenti a loro. Nel momento migliore nostro hanno fatto due gol, peccato perché stiamo migliorando e dobbiamo continuare così”. Lavoro già positivo?”Sapevamo di essere in ritardo, avevamo tanti giocatori in ritardo di preparazione. La volontà e la forza dei miei giocatori è quella di salvarsi, il mio lavoro sarà completato quando avrò salvato questa squadra”. Perché il passaggio a tre nella ripresa?”Le loro mezzali si inserivano e non riuscivamo a coprire Augello, nel secondo tempo abbiamo fatto buone trame di gioco avendo occasioni simpatiche per fare gol.” Cosa significa avere un capitano come Pavoletti?”Significa tanto, ho diversi capitani, Mancosu, Viola e Lapadula sono altri leader positivi e questo per un allenatore è molto importanti. Sono un allenatore fortunato perché portano dietro i compagni”. Luvumbo da partita in corso?”Meglio da subentrato perché se devo dare scintille ho lui e Oristanio che possono accendere la miccia. Lui arriva fresco quando gli avversari sono stanchi, sono giocatori che ci stanno dando delle soddisfazioni”

