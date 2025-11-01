LE INTERVISTE – Como, Fabregas: quando si gioca così, bisogna vincere

Fabregas, brillante allenatore del Como, alla fine del match del suo Como contro il Napoli è soddisfatto per la prestazione dei suoi, meno del risultato: “Quando giochi così devi vincere. Abbiamo fatto uno step in avanti contro una squadra forte che analizzo. Il Napoli mi piace molto. Nessuna squadra è riuscirà a pressare così alto il Napoli, soprattutto per noi che abbiamo una squadra così giovane.

Devo rimarcare ciò che si sta facendo, tutti dicono che abbiamo speso tanto, ma va rimarcato che abbiamo preso tanti giovani. Il nostro acquisto più caro come Jesus Rodriguez è alla seconda annata da professionista. In Europa lo Strasburgo punta sui giovani, nessun altro oltre noi e lo Strasburgo attua questo tipo di progetto. I primi 75 minuti mi hanno emozionato, gli altri 20 abbiamo sofferto e saputo soffrire.

C’è tanto da fare e da continuare, sul gioco, sulla fame, sulla prestazione. In una stagione ci sono alti e bassi e devi saper gestire questo momento. I ragazzi lavorano tanto, come allenatore questa è una fortuna, dobbiamo continuare così”.

Fabregas fa poi i complimenti all’allenatore del Napoli: “Conte è un allenatore molto passionale, si è evoluto molto. È un allenatore bravissimo perché fa cose molto diverse rispetto a quando mi ha allenato al Chelsea. La mano di Conte si vede dall’identità della squadra.

Stiamo lavorando tantissimo, quando abbiamo tanto possesso gli avversari ti aspettano per punirti in contropiede. Fare le preventive è fondamentale, Conte mi ha insegnato bene questa cosa”.