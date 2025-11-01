LE INTERVISTE – Napoli, Conte: “Partita di stampo europeo, ho avuto risposte da squadra vera”

Il Napoli non è andato oltre lo 0-0 casalingo contro il Como, salvato dal secondo rigore consecutivo parato da Milinkovic-Savic. “La partita si è giocata a livelli molto alti ed intensi – ha commentato Antonio Conte a fine partita -, il Como può recriminare sul rigore ma nel secondo tempo alla fine avremmo meritato qualcosa di più. I lariani sono una realtà del nostro calcio, stanno facendo grandi cose e vanno fatto i complimenti. Anche noi siamo stati bravi a superare le difficoltà che abbiamo avuto anche durante la partita con i problemi di Gilmour e Spinazzola. Le prestazioni di Gutierrez ed Elmas sono state di spessore e mi danno fiducia. Comunque è stata una bella partita da vedere, di stampo europeo con due squadre che non si sono sedute ad aspettare l’avversario. Sono più contento oggi di altre volte in cui abbiamo vinto, ho avuto risposte da squadra vera”.
“Il Como ha fatto una buonissima partita – ha continuato Conte -, ma non dimentichiamo i risultati che stanno facendo quest’anno. Sono in netta crescita, ci ha battuto in casa loro l’anno scorso. A parte il rigore non ricordo parate di Milinkovic-Savic, ma tutto sommato è un risultato giusto con loro meglio nel primo tempo e noi nel secondo”.
Conte aspetta il ritorno di Lukaku: “Non so quando potrà rientrare. Sta cercando di lavorare per recuperare dal problema avuto in estate, ma la sua presenza fa sempre bene al gruppo e viverlo nello spogliatoio fa bene a tutti. C’è bisogno della sua leadership, siamo contenti di averlo rivisto e lo saremo di più quando ci aiuterà in campo”.
Mediaset.it