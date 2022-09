Calciomercato – Alle 20 di stasera chiusura dei battenti della sessione estiva

Questa sera, direi finalmente, il calciomercato estivo chiuderà i battenti; non si attendono operazioni eclatanti ma solo qualche affare di secondo piano. Le uniche trattative di un certo rilievo , ancora in corso interessano PSG; Napoli e Juventus. Infatti, in extremis, il club transalpino potrebbe privarsi di sue calciatori, ovvero Navas e Paredes, il portiere ha già l’intesa con il Napoli, mentre il centrocampista si è accordato con la Juve. Dunque Giuntoli, stamane, farà di tutto per chiudere l’affare con la società parigina. Come noto, l’impedimento è sempre la buonuscita che il portiere costaricano pretende dal Psg. Navas non intende perdere un euro del suo stipendio per approdare all’ombra del Vesuvio, neanche restare fermo gli tange più di tanto, Il mese di gennaio, del resto, è vicino e non è detto che, nella prossima sessione invernale di mercato, qualora non si concludesse la trattiva nella giornata odierna, non si possa definire il tutto. I rapporti tra De Laurentiis e il Psg sono straordinari, come testimonia il buon esito dell’operazione Fabian, ieri c’ è stata la presentazione ufficiale, per cui visto pure lo sconto concesso dal presidente, per lo spagnolo, non è escluso che in queste ultime ore di mercato, i parigini scelgano di venire incontro al Napoli.