Vigorito sul futuro di Caserta: “Quei dubbi e timori devono essere ancora cancellati…”

Anche dopo la prova di orgoglio mostrata dal Benevento contro il Genoa, la permanenza di Fabio Caserta sulla panchina del Benevento non è affatto scontata. Le parole del presidente Vigorito, rilasciate a Sky, lasciano più di qualche dubbio:

“Non ho detto che la notizia trapelata è infondata e che Caserta conferma il posto dopo il pareggio di questa sera. Sul suo operato? Lo scorso anno era in serie A a tre partite dalla fine, poi ha perso tre gare consecutive e non l’ho esonerato. Se avessi sciolto il contratto a giugno avrei risparmiato qualche centinaia di migliaia di euro, ma immaginavo che potesse cancellare quei dubbi e quei timori. In estate abbiamo parlato molto. Quei dubbi e quei timori devono essere ancora cancellati. Con il Frosinone ci sarà lui o un altro? Di sicuro ci sarà un allenatore”.