Rasmus Hojlund – Il forte attaccante danese si è ripreso dall’influenza e quasi certamente sarà in campo al Tardini di Parma

L’attaccante danese Rasmus Hojlund, assente contro i rossoneri, lunedì scorso, a causa di un virus influenzale, sembra essersi ripreso quasi del tutto e molto probabilmente lo rivedremo in campo, domenica pomeriggio, al Tardini, con il Parma, nella gara della 32esima tornata di serie A. Già da domani, Hojlund tornerà al centro sportivo di Castel Volturno per aggregarsi al gruppo che sta facendo la preparazione, in vista della prossima e difficile trasferta in terra emiliana. Contro i ducali, la punta azzurra sarà titolare, supportato da McTominay e De Bruyne, mentre il brasiliano Alisson Santos, malgrado l’ottimo scampolo di partita col Milan, partirà dalla panchina, pronto a subentrare nel secondo tempo.