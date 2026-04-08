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DE LAURENTIIS – CONTE – Iniziata la trattativa fra i due massimi esponenti del club partenopeo, cosa deciderà il mister?

Armando Fico 8 Aprile 2026 0 41 sec read

Subito dopo il big match vincente del Napoli, contro il Milan è iniziato il pour parler tra il presidente e l’allenatore leccese riguardo il suo probabile ritorno a commissario tecnico della Nazionale italiana. Il patron azzurro e Antonio Conte intendono far pensare a tutti di poter sopportare serenamente la mancanza dell’altro senza fare drammi o polemiche. De Laurentiis da Los Angeles ha sottolineato che se il mister volesse abbandonare il Napoli, per l’Italia, lo lascerebbe andare senza colpo ferire. Tuttavia, ha affermato di dubitare che  il suo condottiero voglia preferire l’incertezza,  per il sicuro, in quanto la solidità della società di sua proprietà, non è pari a quella della Federazione italiana. Il Napoli, pure se Conte optasse di abbandonare, andrebbe avanti ugualmente. Ambedue, però, capiscono che sarebbe molto meglio proseguire ancora insieme, almeno per un’altra stagione, come da contratto.

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