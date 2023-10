FIDUCIA A GARCIA SUBORDINATA ALLE PROSSIME TRE PARTITE DEGLI AZZURRI

Dopo il lungo discorso tra allenatore, presidente e giocatori, tenutosi ieri al Centro Sportivo di Castel Volturno, Garcia, per ora, viene riconfermato, però la fiducia sarà a tempo, ovvero subordinata alle tre prossime gare di Verona, Berlino e Milan, in casa. De Laurentiis vuole altrettante vittorie della squadra in tali match fondamentali per il futuro del tecnico transalpino, appena ritornato dalla Francia. Finalmente, pare che le acque torbide in seno all’ambiente Napoli, si siano calmate e il buon Rudi si sente sicuro di risolvere l’incresciosa situazione che si era venuta a creare in seguito alle brutte prestazioni dei suoi ragazzi e alle stranezze dei cambi effettuati. Dunque, il patron azzurro, per non esonerare l’allenatore, pretende, come detto, tre successi, fine degli orrori difensivi dei calciatori che dovranno cacciar fuori orgoglio e attributi e non più sostituzioni incomprensibili da parte del mister. Riusciranno allenatore e squadra a rispettare queste indicazioni ? La risposta ovviamente ce la darà il terreno di gioco, giudice inappellabile.