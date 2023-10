IL MATTINO – Anche la posizione di Micheli è al momento in bilico, è stato criticato da De Laurentiis

Come riportato da Il Mattino ci sono tanti nomi nella dirigenza del Napoli che potrebbero andare via, tra questo anche Maurizio Micheli. Il capo scouting azzurro è stato travolto dalle critiche del presidente azzurro De Laurentiis. Molto probabilmente sarà lui ad andare via nei prossimi giorni. Anche il Ds Meluso è rintanato all’interno del suo ufficio, col presidente azzurro che ancora non si è fatto vedere. Questi due sono tra gli ultimi segnali di una frattura che sembra ormai non potersi più sanare.

