Ventura a Kiss Kiss Napoli: “Non critico Garcia, perché sostituire Spalletti sarebbe stato difficile per tutti”

Il tecnico Gian Piero Ventura è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Ricordo di aver detto che sarebbe stato difficile per chiunque sostituire Spalletti. Le colpe di Garcia sono riconducibili sulla questione di aver detto di non sapere del passato del Napoli, ma ho aggiunto che solo dall’interno si possono dare dei giudizi. Non volevo offendere nessuno, né tantomeno l’operato di Garcia. Ieri ho detto che la cosa migliore per rimediare a questa spiacevole situazione era quella di compattare tutto l’ambiente, perché si può anche non vincere lo scudetto ma che almeno si riesca a salvare la stagione qualificandosi per la prossima Champions League. Le notizie di ieri dimostrano la maturità e la professionalità dell’ambiente Napoli, ed è la cosa più bella che potesse arrivare da Castelvolturno. Calcioscommesse? Sicuramente un momento di grande tristezza per il calcio, perché i calciatori dovrebbero essere un esempio ed invece purtroppo non è così. Io mi auguro che siano state solo delle sciocchezze da parte di questi ragazzi, magari affetti da una malattia, perché se non fosse così allora sarebbe davvero triste per tutto il calcio italiano”.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN.ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu