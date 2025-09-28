NEWS

Napoli, Manna: “Vogliamo difendere lo Scudetto. Su Allegri…”

Vincenzo Letizia 28 Settembre 2025 0 1 min read

Le dichiarazioni del direttore sportivo Giovanni Manna nel prepartita di Milan-Napoli

Tutto pronto per il big match della quinta giornata di Serie A tra Milan e Napoli, che va a chiudere la domenica di Serie A in attesa dei posticipi del lunedì.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto ai microfoni a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida di San Siro.

Avevamo bisogno di allungare la rosa e migliorarne la qualità, lo dicevamo anche l’anno scorso. Sono arrivati 9 calciatori, la crescita del Napoli passa dalla crescita di chi è arrivato quest’anno“, ha commentato il ds azzurro.

Di seguito le dichiarazioni complete a DAZN prima del fischio d’inizio, atteso alle 20:45.

Manna poi ha continuato: “Giochiamo ogni tre giorni, i nuovi hanno bisogno di giocare e far esperienza in campo internazionale. Ci vuole solo pazienza, che è ciò che cerchiamo di trasmettere ai tifosi e all’ambiente. Bisogno essere tranquilli, non essere negativi se qualcosa non va bene. Fa parte di un percorso“.

Poi ha continuato: “Napoli favorito? Noi ci siamo conquistati lo Scudetto sul campo. Vogliamo difenderlo, ci sono tante squad forti ma noi pensiamo a noi stessi e a crescere. Siamo consapevoli di avere una buona squadra per qualificarci alla Champions League. Poi in Europa c’è un livello sicuramente più alto. Ci faremo trovare pronti, vogliamo difendere lo Scudetto“.

Infine, il direttore sportivo azzurro ha concluso anche con qualche risata. “Allegri? Ci sono molto legato, con lui ho fatto un percorso alla Juve. Gli auguro tutto il bene possibile, è di un livello umano alto. Gli auguro di fare un grande campionato… da domani, e che arrivino dietro di noi (ride, ndr). Saranno una bella avversaria, gli faccio un in bocca al lupo“.

