IN EVIDENZA

LA PARTITA – Milan-Napoli 2-1, gli azzurri cadono a San Siro

Mariano Potena 28 Settembre 2025 0 1 min read

Il Napoli perde a San Siro contro il Milan 2-1. Apre le marcature Saelemakers, poi raddoppia Pulisic. Nella ripresa gli azzurri accorciano le distanze con De Bruyne su rigore.

PRIMO TEMPO

Al 2’ passa in vantaggio il Milan con Saelemakers che viene servito da Pulisc e spedisce il pallone in rete. Al 10’ doppia occasione da gol per il Napoli: cross di Politano per Gitierrez che ci prova di testa, ma ci arriva Maignan, poco dopo conclusione di McTominay, spedisce in angolo il portiere rossonero. Al 27’ Milan pericoloso con Fofana che viene servito da Pulisic e prova il tiro, il pallone termina alto sopra la traversa. Al 32’ arriva il raddoppio del Milan con Pulisic, che si inserisce in arra, viene servito da Fofana e insacca. Al 45’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 55’ calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Estupinan che tira la maglia a Di Lorenzo su chiara occasione da gol, il giocatore rossonero viene espulso e dal dischetto non sbaglia De Bruyne. Il Napoli cerca il gol del raddoppio in numerose occasioni ma il Milan resiste.Al 90’ l’arbitro assegna 7 minuti di recupero. Al 92’ conclusione da fuori area di Neres che colpisce il palo.

IL TABELLINO

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (80′ De Winter), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (69′ Athekame), Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic(59′ Bartesaghi), Gimenez (69′ Leao)

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka (90′ Gilmour); Politano (77′ Lang), Anguissa, De Bruyne (72′ Elmas), McTominay (72′ Neres); Hojlund (73′ Lucca)

Ammoniti: Rabiot (M)

Reti: 3′ Saelemaekers, 31′ Pulisic, 60′ De Bruyne
Espulsi: 57′ Estupinan

Mariano Potena

Commenti
Tags :

Mariano Potena

View More Posts

NAPOLI – Giovanni Simeone ha recuperato dall’infortunio, probabile panchina contro la Salernitana per l’argentino

Dopo due giorni di meritato riposo, il Napoli ha ripreso gli allenamenti, in quel di Castel Volturno, in vista del match con la Salernitana, in […]

27 Aprile 2023 0 47 sec read

Sky – Il Napoli irrompe su Imbula: derby con Inter e Milan

Gli occhi del mercato italiano su Giannelli Imbula. Inter e Milan si, ma da oggi anche il Napoli si iscrive alla liste delle pretendenti. Il […]

22 Giugno 2015 0 40 sec read

Un interrogativo- Un fischietto nato a Milano e residente a 30 km dal capoluogo lombardo, designato per il match Napoli – Milan. Giusta scelta?

La sfida di domenica, Napoli – Milan, come anticipato ieri, è stata affidata all’arbitro Sozza di Seregno in provincia di Milano, distante non più di […]

27 Marzo 2025 0 47 sec read

Sarri: “Non bisogna piangersi addosso: dobbiamo migliorare in fase realizzativa. Orgoglioso di questa squadra. E sul pubblico…”

Maurizio Sarri ai microfoni di Sky ha commentato l’eliminazione in Europa League contro il Villareal: “Higuain? Non si può pretendere che  sia sempre determinante. Nelle ultime partite, […]

25 Febbraio 2016 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui