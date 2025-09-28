LA PARTITA – Milan-Napoli 2-1, gli azzurri cadono a San Siro

Il Napoli perde a San Siro contro il Milan 2-1. Apre le marcature Saelemakers, poi raddoppia Pulisic. Nella ripresa gli azzurri accorciano le distanze con De Bruyne su rigore.

PRIMO TEMPO

Al 2’ passa in vantaggio il Milan con Saelemakers che viene servito da Pulisc e spedisce il pallone in rete. Al 10’ doppia occasione da gol per il Napoli: cross di Politano per Gitierrez che ci prova di testa, ma ci arriva Maignan, poco dopo conclusione di McTominay, spedisce in angolo il portiere rossonero. Al 27’ Milan pericoloso con Fofana che viene servito da Pulisic e prova il tiro, il pallone termina alto sopra la traversa. Al 32’ arriva il raddoppio del Milan con Pulisic, che si inserisce in arra, viene servito da Fofana e insacca. Al 45’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 55’ calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Estupinan che tira la maglia a Di Lorenzo su chiara occasione da gol, il giocatore rossonero viene espulso e dal dischetto non sbaglia De Bruyne. Il Napoli cerca il gol del raddoppio in numerose occasioni ma il Milan resiste.Al 90’ l’arbitro assegna 7 minuti di recupero. Al 92’ conclusione da fuori area di Neres che colpisce il palo.

IL TABELLINO



Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (80′ De Winter), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (69′ Athekame), Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic(59′ Bartesaghi), Gimenez (69′ Leao)

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka (90′ Gilmour); Politano (77′ Lang), Anguissa, De Bruyne (72′ Elmas), McTominay (72′ Neres); Hojlund (73′ Lucca)

Ammoniti: Rabiot (M)

Reti: 3′ Saelemaekers, 31′ Pulisic, 60′ De Bruyne

Espulsi: 57′ Estupinan

Mariano Potena