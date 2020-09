LA PARTITA – Mertens-Insigne e Gattuso sorride, bel Napoli a Parma. Che esordio di Osimhen!

Quelli che non tradiscono mai, ai quali Rino Gattuso si affida per la prima vittoria. Sono di Dries Mertens e di Lorenzo Insigne le prime reti del nuovo Napoli che di nuovo, però, non ha presentato niente relativamente alla formazione iniziale. Poi, quando nella ripresa è entrato Victor Osimhen, il Parma è stato costretto alla resa, dopo aver tenuto testa all’avversario per i primi 60 minuti. Ma la differenza l’ha fatta tutta lui, con quelli scatti straripanti, che hanno imbarazzato la difesa degli emiliani. Primi tre punti, dunque, per Gattuso. Importanti, perché ottenuti in un. Momento in cui la squadra sta rodando ed ha bisogno ancora di qualche settimana per rendere al meglio. E’ atteso da un lavoro intenso anche Fabio Liverani, perché il suo Parma fatica nella fase difensiva e crea poco per Inglese e Cornelius, la coppia di attaccanti.

FUORI OSIMHEN La scelta di lasciare fuori Victor Osimhen era stata, in qualche modo, anticipata nei giorni di vigilia. E Rino Gattuso l’ha confermata poco prima dell’inizio della partita, quando sono state ufficializzate le formazioni. L’allenatore gli ha preferito Dries Mertens, una garanzia, per certi versi. A destra, invece, c’è Hirving Lozano, mentre Politano siede al fianco di Osimhen. In pratica, non ci sono volti nuovi in questo Napoli per l’esordio stagionale. Così come nel Parma, con la sola eccezione di Fabio Liverani in panchina. Il nuovo tecnico si affida alla coppia Inglese-Cornelius per provare a contrastare la fisicità di Manolas e Koulibaly. Il ritmo iniziale è alto, gli emiliani provano a sfondare a sinistra con Pezzella che, in velocità, sorprende Di Lorenzo, ma i suoi cross vengono regolarmente rimpallati. Il Napoli, invece, va per linee centrali, dove Zielinski viene seguito a uomo da Grassi.

ZERO TIRI Le difese corrono pochi rischi e i due portieri restano spesso a guardare nei primi 45 minuti. Il Napoli tiene il possesso palla, ma fa fatica a verticalizzare. Anzi, non ci prova mai, si tende sempre a cercare Lozano sulla sinistra che è controllato a vista da Pezzella. Gattuso continua a incitarlo dalla panchina, ma a parte qualche dribbling, il messicano null’altro non concede ai 1000 spettatori del Tardini. La fase offensiva non convince da entrambe le parti. Mertens è isolato e per Iacoponi non è un problema tenerlo, mentre Insigne non riesce a saltare l’uomo per tentare la conclusione. Stessa cosa anche sull’altro fronte, dove Cornelius e Inglese non trovano gli spazi per puntare verso Ospina. E così il primo tempo dai conclude senza nemmeno un tiro in porta e con due giocatori, Demme e Darmian, ammoniti.