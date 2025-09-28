LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – De Bruyne segna ma delude; Neres prova a dare una scossa

Meret 5.5 – Raccoglie i due palloni dalla sua porta e poco altro.

Di Lorenzo 5.5 – Ha il merito di provocare il rigore, ma sul suo lato si soffre troppo difensivamente.

Marianucci 5 – Protagonista sfortunato del buco sul primo gol milanista e qualche altra incertezza a macchiare il suo esordio in azzurro.

Juan Jesus 5.5 – Al fianco dell’inesperto compagno di reparto, perde qualche sicurezza e qualche marcatura.

Gutierrez 6 – Buona personalità, ma deve migliorare l’intesa con i compagni.

Lobotka 5.5 – De Bruyne gli “ruba” i compiti in fase di prima impostazione e lui si ritrova a vagare del campo in cerca di occupazione. Spesso si ritrova troppo avanzato, per le sue caratteristiche tecniche, snaturando le sue migliori caratteristiche sull’altare di un progetto tattico ambizioso, ma poco fruttuoso.

Politano 6.5 – Come al solito, è il motore principale degli attacchi partenopei.

(Lang 5.5 – Prova qualche giocata nel finale, ma priva di concretezza.)

Anguissa 5 – Una di quelle partite in cui sembra essere in calo di intensità e motivazione nelle giocate.

McTominay 5.5 – Impensierisce Maignan, nel primo tempo, con una buona conclusione dalla distanza, ma fatica a ritrovarsi trascinatore come la scorsa stagione.

(Elmas 5.5 – Un’ambiziosa serpentina in area milanista e poco altro.)

De Bruyne 6 – Sufficienza raggiunta grazie al rigore, ma non era un regista arretrato quello che serviva al Napoli. Dalla trequarti in su, incide poco e sbaglia spesso la misura dei passaggi decisivi. Continua a sprecare, inoltre, tanti calci d’angolo, recapitati puntualmente nelle mani del portiere avversario.

(Neres 6.5 – L’assalto finale sta tutto nelle sue iniziative. Conte farebbe bene a riconsiderare le sue idee tattiche, per riconsegnargli un ruolo da protagonista nell’undici titolare.)

Hojlund 5 – Non viene mai servito adeguatamente dai compagni e non trova mai un pallone giocabile.

(Lucca 5 – Ingresso impalpabile.)