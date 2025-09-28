NEWS

Terzo gol in tre gare in trasferta per De Bruyne: è il primo centrocampista a riuscirci

Vincenzo Letizia 28 Settembre 2025 0 35 sec read

Il campionato di Serie A ha trovato la vera anti-Napoli? Presto per dirlo, intanto però il Milan di Allegri torna a far cantare San Siro vincendo per 2-1 contro i campioni in carica: un successo firmato da Saelemaekers e Pulisic, con Maignan decisivo tra i pali. La rete dei partenopei è stata invece messa a segno da Kevin De Bruyne su rigore, al terzo gol in campionato.

L’ex Manchester City è il primo centrocampista a segnare in tutte le sue prime tre partite fuori casa in Serie A a partire dal 2000; in generale invece solo tre giocatori ci sono riusciti nel periodo: Piatek nel 2018, Klose nel 2011 e Zárate nel 2008. A riportarlo sono gli esperti di statistiche di Opta. TMW

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Hamsik fa autocritica: «La nostra prova non è stata da squadra in lotta per la Champions.”

Apprezzabile l’autocritica di Marek Hamsik sul suo sito ufficiale. «Purtroppo abbiamo giocato male, la nostra prova non è stata da team in lotta per la […]

9 Dicembre 2014 0 1 min read

Giovanni Capuano: “Il fatto di fare poco turnover ha delle ripercussioni in questo periodo dell’anno”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista “Il centrocampo della Roma è superiore a tutti […]

9 Dicembre 2015 0 35 sec read

Gli interventi di Fabrizio Biasin, Ivan Zazzaroni, Luca Marelli e Vittorio Menghini a Radio Marte

A Radio Marte, nel corso di ‘Marte Sport Live’, è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista “Icardi non aspetta alcuna proposta. E’ vero che l’Inter vuole liberarlo […]

7 Giugno 2019 0 1 min read

Real Madrid vs Napoli e Porto vs Juventus, ecco il responso dell’urna di Nyon

E’ andata bene per la Juventus, nell’urna di Nyon i bianconeri trovano il Porto, meno bene invece per il Napoli che ha pescato forse la […]

12 Dicembre 2016 0 47 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui