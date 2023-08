Zanoli preme per giocare, possibile cessione al Genoa, malgrado il parere negativo di Garcia

Ancora incerto, al momento, il futuro del giovane terzino azzurro Zanoli, tornato dal prestito alla Samp dove ha disputato un’ottima seconda parte di stagione. Il nuovo tecnico Garcia, finora, lo ha voluto tenere in rosa, tuttavia, il difensore preme per giocare con continuità, cosa che all’ombra del Vesuvio non sarà possibile, per cui è facile che il club partenopeo lo accontenti, dandolo in prestito, come era nei programmi, al Genoa. Quindi se così fosse il Napoli ritornerebbe sulla pista che porta a Davide Faraoni, che diventerebbe l’alter ego del capitano Giovanni Di Lorenzo. ma il ds Meluso dovrebbe convincere la società scaligera a lasciar andare l’esterno italiano che garantirebbe grande esperienza. I tifosi stanno alla finestra aspettando che De Laurentiis completi degnamente la campagna di rafforzamento per difendere a denti stretti il tricolore conquistato a maggio scorso in quel di Udine.