Contro il Frosinone, sabato, Natan non sarà titolare, Juan Jesus in campo dal primo minuto

Ci siamo quasi, l’inizio della stagione di Serie A 2023/2024, è alle porte, si ricomincia, infatti sabato prossimo, dallo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il neo allenatore azzurro Rudi Garcia non si può permettere sbagli, in particolare contro una neopromossa. Occorre fare molta attenzione sulle condizioni di forma dei giocatori, per mandare in campo la squadra che dà più garanzie. Molto probabilmente non ci sarà il neo acquisto Natan, il brasiliano giunto al posto di Kim che sembra non aver assimilato del tutto le direttive di Garcia, il quale ha visto pochissimo per affidargli, subito,. il comando del reparto arretrato. Dunque, partirà titolare l’esperto connazionale Juan Jesus che si piazzerà davanti a Meret, insieme a Rrahmani. Ai lati i soli noti: Di Lorenzo e uno fra Mario Rui e Olivera con il portoghese in netto vantaggio. C’è da credere che il tecnico transalpino possa farlo esordire con la nuova maglia a partita in corso, meglio ancora se la gara con i ciociari sarà già proiettata verso la prima vittoria del nuovo campionato.