Napoli – Le gare con l’Inter e il Barcellona fanno tornare l’entusiasmo tra la tifoseria azzurra

Come ampiamente riportato ieri, i biglietti per la partitissima di sabato, a Fuorigrotta, contro la capolista Inter sono andati a ruba in poche ore, polverizzati i 28mila tagliandi disponibili. Stessa cosa accadrà anche per il big match di Europa League del 24 febbraio, nella gara di ritorno al Maradona con il Barcellona. Dunque il richiamo di due importantissime sfide, nonchè l’ottimo momento di forma della squadra di Spalletti hanno fatto tornare, improvvisamente, euforia, entusiasmo e passione nella piazza napoletana che attende con ansia queste partite con la speranza di poter ambire ad obiettivi straordinari che nessuno avrebbe immaginato a bocce ferme. Sebbene la gara con i catalani sia ancora lontana dai botteghini giunge la notizia che i tagliandi di Tribuna Posillipo e l’anello superiore della Curva B sono già tutti esauriti e ne rimangono ancora pochi sia per la Tribuna Nisida che per la Curva A. Pertanto siamo già a 16mila biglietti venduti, per cui, essendo 28mila i posti disponibili, i tifosi che ancora non hanno acquistato il titolo d’ingresso, per questo match europeo di prestigio, dovranno affrettarsi. Tutto ciò non fa che alimentare l‘enorme calore ed esaltazione che accompagnerà l’undici azzurro in questo momento così delicato della stagione. Difatti il Napoli è chiamato ad un nuovo tour de force dove, in dodici giorni di fuoco, dovrà vedersela, prima con l’Inter, poi, il Cagliari, quindi il Barcellona nel doppio confronto continentale. La straordinaria partecipazione dei sostenitori partenopei ed il loro sostegno passionale saranno un supporto non indifferente al fine di spingere gli uomini di Spalletti verso grandi obiettivi, senza tuttavia fare voli pindarici. Per ora il pubblico napoletano sta facendo la sua parte, pertanto la palla passa tra i piedi della squadra che dovrà fare la sua.