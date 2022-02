Giudice Sportivo – Inzaghi e Bastoni squalificati, rispettivamente, per una e due giornate, quindi non ci saranno al Maradona

Tegola in casa Inter: il giudice sportivo si è espresso, ieri ,sugli eventi della 24esima giornata di campionato ed ha squalificato per un turno il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi per aver pronunciato, nel post derby, partole irriguardose nei confronti dell’arbitro nel tunnel che conduce agli spogliatoi, mentre ha comminato ben due giornate di stop al difensore nerazzurro Alessandro Bastoni, reo di aver, più volte, proferito ingiurie alla quaterna arbitrale, benchè invitato a trattenersi. Alla luce di queste decisioni del giudice sportivo, sabato prossimo al Maradona, nella supersfida contro gli azzurri, Inzaghi sarà costretto ad andare in tribuna e non in panchina e Bastoni non potrà essere della partita, tuttavia il difensore, ugualmente, non avrebbe giocato a Fuorigrotta perchè infortunatosi nella gara con il Milan.