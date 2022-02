Rosario Pastore veterano del giornalismo campano ha affermato: “A De Laurentiis non interessa vincere lo scudetto, il suo unico obiettivo è un posto in Champions”

Ai microfoni di una Radio privata è stato intervistato Rosario Pastore, famoso veterano del giornalismo campano, il quale si è espresso sul Napoli, su Insigne e sul presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis: Ecco quanto dichiarato dal giornalista:

“Il Napoli sta disputando un’ottima stagione, in linea con gli obiettivi societari della vigilia. Per quanto riguarda il capitano Lorenzo Insigne è fuor di dubbio che non sta attraversando un buon momento, nel match di Venezia non ha certo fatto una delle sue migliori partite. Sicuramente non ha gradito il trattamento del club azzurro che non ha voluto trattenerlo a Napoli, costringendolo ad emigrare in Canada, per vestire la maglia del Toronto che lo coprirà di milioni. Sono certo però che il talentuoso calciatore di Frattamaggiore si riprenderà e darà tutto se stesso per i colori partenopei fino al termine della stagione. Per quanto riguarda il massimo esponente del calcio Napoli è noto che, come lui stesso ha dichiarato, che non gli interessa vincere lo scudetto, visto che questo traguardo non viene remunerato a dovere, inoltre essendo romano non un vero tifoso partenopeo; la sua unica ambizione è conquistare un posto in Champions League per incassare il premio di 50 milioni di euro destinati alle compagini che partecipano alla prestigiosa competizione continentale.”