IL PUNTO SULLA A – 31esima giornata, vince solo la Lazio a Bergamo, pari tra Roma e Juve, come in tutte le altre gare della domenica

Nella domenica di serie A, valevole per la giornata numero 31, vince soltanto la Lazio, a spese dell’Atalanta, per 1 a 0, al Gewiss Stadium di Bergamo. Tutte le altre quattro partite fiiscono in parità. Botta e risposta all‘Olimpico nel match fra Roma e Juventus che chiudono il posticipo sull’1 a 1. Stesso risultato in Lecce – Venezia e in Torino – Verona, mentre pareggio ad occhiali tra l’Empoli e il Cagliari. Ma la gara più importante di questo turno ,si gioca stasera, allo stadio Dall’Ara; di fronte il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce da cinque vittorie di fila e il Napoli di Conte, il quale ha la grandissima chance di accorciare le distanze dall’Inter che, sabato è stata bloccata dal Parma sul 2 a 2, dopo essere stata in vantaggio per 2 a 0. Una gara, quella del Monday Night, in cui sono in ballo la qualificazione alla Champions e lo scudetto, quindi vedremo, sicuramente, uno scontro affascinante aperto a qualsiasi risultato.