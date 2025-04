BOLOGNA vs NAPOLI – Leonardo Spinazzola, stasera, non sarà al Dall’Ara, problemi fisici per l’ex Roma

Non c’è pace per il Napoli, quando sembrava che tutta la rosa fosse disponibile, ecco che Leonardo Spinazzola si ferma per problemi fisici, per cui non è stato convocato per la partitissima di questa sera allo stadio Dall’Ara, contro il Bologna. L’ex Roma non è riuscito a recuperare dall’infortunio e non potrà essere utilizzato da Antonio Conte. Tutti gli altri, per fortuna, sono abili ed arruolabili. Infatti è regolarmente partito per il capoluogo emiliano il cenrocampista scozzese McTominay, che era stato colpito da un attacco influenzale la settimana scorsa. In questo Monday Night del 31esimo turno, capiremo se, realmente, il Napoli lotterà con l’Inter fino al termine, auspicando che la squadra azzurra esca indenne dall’impianto bolognese. Pure un pareggio non sarebbe da buttare. Per quanto riguarda la formazione, l’unico dubbio resta il ballottaggio fra Anguissa e Gilmour. Il tecnico leccese, in settimana a Castel Volturno, li ha provati entrambi, ma sembra alquanto improbabile che il camerunense non ci sia in una partita difficilissima che rappresenta il bivio Scudetto. Il mister, che vedrà dalla tribuna l’incontro, in virtù del pieno recupero di Neres, confermerà il 4-3-3, insito nel dna della compagine partenopea.