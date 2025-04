Obiettivo Napoli – Gli azzurri a Bologna per tornare a vincere in trasferta e per acorciare sulla capolista

Nelle ultime quattro gare lontano dal Maradona, purtroppo il Napoli ha totalizzato solo tre punti, che hanno consentito il sorpasso in classfica della squadra di Simone Inzaghi. L’ultimo successo, fuori casa, risale al 18 gennaio scorso, quando l’undici di Conte espugmò il terreno di gioco della Dea per 3 a 2. Da allora,. tre pareggi ed una sconfitta. Stasera, allo stadio Dall’Ara di Bologna, Di Lorenzo e soci devono invertire questo trend negativo, anche per andare ad un solo punto di distanza dall’Inter che comincerebbe a temere la rimonta del Napoli. Del resto, con l’organico quasi al completo, i partenopei hanno tutte le carte in regola per tentare il colpaccio, pur sapendo di avere di fronte una formazione molto forte ed in piena forma. La compagine di Italiano, nelle partite rimanenti, si trova ad essere arbitro dello scudetto e della zona Champions, dovendo affrontare pure i nerazzurri e le altre contendenti al piazzamento nell‘Europa che conta. Contro i felsinei, gli azzurri dovranno armarsi di massima concentrazione, giusta aggressività e fame di successo, al fine di continuare a sognare un traguardo, assolutamente impensabile alla vigilia del campionato. Se Antonio Conte riuscisse nel miracolo meriterebbe una statua d’oro, tuttavia, non sarebbe un fallimento la semplice qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Ma come, si dice l’appetito vien mangiando ed il Napoli si è già seduto alla tavola imbandita.