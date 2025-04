Jorge Bolano morto a 47 anni: l’ex di Parma e Sampdoria colpito da un malore durante una festa

Jorge Bolano è morto a 47 anni. L’ex nazionale colombiano con un passato in Italia con le maglie di Parma, Sampdoria, Lecce e Modena ha perso la vita per le conseguenze di un malore accusato durante una festa in famiglia. La notizia è stata diffusa in diretta TV durante una partita di calcio tra Junior-Medellín sul canale Win Sports su “El Metro”, e in poche ore ha fatto il giro del mondo. Il figlio d’arte, dopo l’avventura da calciatore è rimasto nel giro del pallone, lavorando sia in ambito giovanile e sia come commentatore.

A quanto pare Bolano è deceduto per le conseguenze di un duplice infarto. Il primo attacco cardiaco lo avrebbe colpito mentre si trovava con i suoi parenti, in occasione delle celebrazioni per un compleanno. Improvvisamente l’ex calciatore si è sentito male necessitando di soccorsi. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, visto che quando è stato trasportato in clinica è arrivato un altro malore che ha reso vani i tentativi dei medici di salvargli la vita.

