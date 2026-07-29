Calciomercato Juventus, il portiere è sempre la priorità: per i bookmaker è Suzuki il nome caldo

ROMA – L’ultima annata di Michele Di Gregorio e Mattia Perin non ha soddisfatto a pieno Luciano Spalletti, che cerca un nuovo portiere per la Juventus 2026/27. Sono i tanti i nomi presi in considerazione della dirigenza bianconera, in primis Emiliano “El Dibu” Martinez, con tanto di elogi in conferenza stampa di Spalletti. Tuttavia, visto le difficoltà ad arrivare al numero uno dell’Argentina, nelle ultime ore è sempre più calda la pista Zion Suzuki: il portiere del Parma, che interessa anche il Psg, è ormai in uscita dal club ducale, almeno secondo gli esperti di Sisal e Snai, che – come riporta Agipronews – vedono una sua partenza entro il 1° settembre a 1,20. Tra gli osservati speciali c’è anche il portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi reduce da una super stagione in nerazzurro, ma visto le altre richieste economiche della Dea, il suo addio in estate si gioca a quota 4,00. Impossibile arrivare invece a Mile Svilar, miglior portiere dell’ultima Serie A, e calciatore per il quale la Juventus ha fatto un’offerta circa un mese fa. Lo stesso portiere della Roma ha confermato di voler rimanere in giallorosso e la quota di un suo addio paga 7,50 volte la posta.
EMT/Agipro