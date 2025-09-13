BREVI

Serie A, Juventus-Inter 4-3

Vincenzo Letizia 13 Settembre 2025 0 25 sec read

La Juventus batte l’Inter 4-3 nel match clou della terza giornata di campionato.

I bianconeri sono andati in vantaggio al 14′ con Kelly, Calhanoglu che ha pareggiato alla mezz’ora con un gran tiro da fuori.

Lo ha imitato Yildiz al 38′, per il 2-1 all’intervallo, ma al 20′ un’altra prodezza di Calhanoglu ha rimesso tutto in equilibrio.
Altre due reti sono state realizzate dai Thuram, Marcus e Khephren, ma nel recupero è arrivata la rete decisiva di Adzic.

https://youtu.be/jESpBYJwO6U?si=dnDkBJJOok9mxEGC

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Paura per Caqueret: incidente contro un bus. Il centrocampista illeso

Paura per il centrocampista del Como Maxime Caqueret. Questa mattina il giocatore è stato sfortunato protagonista di un incidente. Un impatto che ha visto la Bentley del […]

30 Luglio 2025 0 29 sec read

CALCIOMERCATO – Napoli, fari puntati sul centrocampista Miretti

Al Napoli piace Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 della Juventus, quest’ anno in prestito al Genoa. L’operazione potrebbe farsi a titolo definitivo o in prestito con obbligo di […]

23 Luglio 2025 0 17 sec read

CALCIOMERCATO – Estupinan al Milan: il comunicato ufficiale

AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Pervis Estupiñan dal Brighton & Hove Albion FC. Il difensore ecuadoriano […]

24 Luglio 2025 0 45 sec read

MONDIALE PER CLUB: Colpaccio Botafogo, batte 1-0 il Psg e si prende la testa del girone B

I brasiliani, grazie a un gol di Jesun a metà primo tempo, hanno superato i campioni d’Europa che adesso dovranno giocarsi la qualificazione all’ultima partita […]

20 Giugno 2025 0 3 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui