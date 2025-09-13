COPERTINA

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Esordio col piede giusto per Hojlund e Beukema, sotto tono i subentrati

Eduardo Letizia 13 Settembre 2025 0 1 min read

Milinkovic Savic 6 – Apprezzabile qualche lancio lungo di buona precisione. Si fa bucare sul suo palo dal sinistro maligno di Ranieri, ma chiude di piede, in maniera decisiva, su Piccoli, a pochi minuti dalla fine.

Di Lorenzo 6.5 – Grande chiusura, nella parte finale del primo tempo, e solito ottimo lavoro sulla destra in tandem con Politano.

Beukema 6.5 – Kean lo mette in difficoltà in un paio di circostanze, nel primo tempo, ma nel corso del match acquisisce convinzione e offre una prestazione difensiva sufficiente, trovando poi la ciliegina del gol nel suo esordio in azzurro.

Buongiorno 6.5 – Si “mangia” ogni avversario che capiti dalle sue parti, con chiusure forti e precise.

Spinazzola 7 – Grande lavoro di spinta e rifinitura sull’out sinistro, con assist e cross sempre pericolosi.
(Olivera 5 – Interpretazione più conservativa del ruolo di terzino sinistro, non esente da varie indecisioni difensive.)

Politano 6.5 – Canta e porta la croce, come sempre, sull’out destro, andando pure vicino alla rete.
(Elmas 5.5 – Tocca pochissimi palloni e non riesce a trovare la rete al 90°.)

Anguissa 7 – Fisico e soprattutto qualità, a completare la giostra della fascia destra con Di Lorenzo e Politano. Bravo e scaltro nell’assist dello 0-3.

Lobotka 6.5 – Si alza molto in pressione, sul primo possesso della Fiorentina, oltre a fornire il solito prezioso contributo, nelle due fasi, davanti alla difesa.
(Gilmour s.v.)

McTominay 6 – Corre tanto, in zona centrale, risultando particolarmente utile in fase di non possesso.

De Bruyne 7 – Gol su dischetto ed estrema sagacia, che gli permette di rendersi utile in molteplici situazioni tattiche, partendo da una zona offensiva di sinistra, ma abbassandosi pure a dare il suo contributo in fase di prima impostazione.
(Neres 5.5 – Impatto con la gara piuttosto fumoso, non riesce a sfruttare appieno i potenziali spazi del finale di gara.)

Hojlund 7.5 – Oltre al bel gol, riesce a rendersi utile sia spalle alla porta, sia attaccando con velocità e potenza la profondità. Gioca, poi, ogni pallone con qualità ed intelligenza. Gran bell’esordio!
(Lucca 5 – Fa fatica a gestire ogni pallone a lui indirizzato.)

