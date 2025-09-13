IN EVIDENZA

LA PARTITA – Fiorentina-Napoli 1-3, tris degli azzurri al Franchi

Mariano Potena 13 Settembre 2025 0 1 min read

Il Napoli batte 3-1 la Fiorentina al Franchi. Apre le marcature De Bruyne su rigore, poi raddoppia Hojlund. Nella ripresa firma il terzo gol Beaukema, accorcia poi le distanze la Fiorentina con Ranieri.

PRIMO TEMPO

Al 3’ Napoli vicino al vantaggio con Hojlund ma Gosens salva sulla linea, ma un minuto dopo Comuzzo stende Anguissa in area e l’arbitro dopo il consulto al VAR assegna il rigore. Dal dischetto non sbaglia De Bruyne. Al 15’ arriva il raddoppio del Napoli  in Hojlund che riceve il pallone da Spinazzola, entra in area e spedisce il pallone in rete. Al 24’ azzurri vicini al terzo gol con Hojlund che serve De Bruyne, il belga prova la conclusione ma De Gea spedisce in angolo. Al 40’ grande parata di Milinkovic-Savix su una conclusione di Kean. Al 45’ l’arbitro assegna 3 minuti di recupero e al 47’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 51’ arriva il terzo gol del Napoli con Beukema che va a segno sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 79’ accorcia le distanze la Fiorentina con Ranieri con che insacca col sinistro. All’83’ pericolosa la Fiorentina con Piccoli a tu per tu con Milinkovic-Savic, ma il portiere azzurro respinge. Al 95’ termina la gara

IL TABELLINO

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo (88’Lamptey), Pongracic (95′ Viti), Ranieri; Dodô, Sohm (65′ Fazzini), Mandragora, Fagioli (65′ Nicolussi Caviglia), Gosens; Kean, Džeko (46′ Piccoli). Allenatore: Pioli.

Napoli (4-1-4-1): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Buongiorno, Beukema, Spinazzola (69’Oliveira); Lobotka; Politano (69′ David Neres), Anguissa, De Bruyne (69′ Elmas), McTominay; Hojlund (73’Lucca). Allenatore: Conte.

Ammoniti: Di Lorenzo

Reti: 6′ De Bruyne su rigore; 14′ Hojlund; 51′ Beukema; 73′ Ranieri;

Arbitro: Luca Zufferli

Mariano Potena

Mariano Potena

