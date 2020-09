Spatafora: “Per ora non possiamo andare oltre i mille spettatori a partita”

Nella prima giornata di serie A, come sappiamo, c’è stato un timido ritorno del pubblico negli stadi, grazie al Governo che ha dato l’ok per far entrare negli impianti sportivi italiani mille spettatori ad evento. A tal proposito, Vincenzo Spatafora, ministro dello sport è stato intervistato nel corso dell’audizione presso la commissione cultura della Camera. Queste, nel dettagli,o le parole del ministro:

“ Ora come ora non possiamo andare oltre i mille spettatori a partita tuttavia il nostro obiettivo è quello di riaprire in modo progressivo ed in questo senso stiamo lavorando, in attesa del 7 ottobre data in cui potranno esserci delle novità. Non dobbiamo dimenticare neanche gli sport minori. Pensiamo che non bisogna più soffermarci su di un numero secco di spettatori, bensì , su una percentuale di pubblico in base alla capienza degli impianti.”