COPERTINA

Bagni: “Lukaku e De Bruyne vanno ceduti, ma non hanno mercato”

Vincenzo Letizia 31 Luglio 2026 0 2 min read

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma Salvatore Bagni, dirigente sportivo: “Pur essendo più grande di Franco Baresi, ho giocato con lui in under 21, ho fatto con lui le Olimpiadi dell’84, ci ho giocato in Nazionale. Mi addolora la sua scomparsa, era uno taciturno, ma dai grandi valori. Baresi ha vinto il Mondiale dell’82 pur non giocando, poi per 5 anni non ha giocato in Nazionale perchè gli hanno cambiato ruolo. Quando è arrivato Berlusconi si è visto il vero Franco Baresi, era anche cattivo come difensore nonostante la qualità. Era tosto, era cattivo e con la crescita del Milan è cresciuto molto. Uomo leader, ragazzo fantastico, ci siamo conosciuti giovanissimi e pure se fuori non lo sentivi, il campo era il suo habitat perchè si sentiva a suo agio. 

Quando si diceva che il Napoli doveva sfoltire la rosa ampliata a dismisura negli ultimi 2 anni nessuno ci ascoltava. Ma è giusto che ora De Laurentiis abbia detto che prima si vende e poi si compra. Quando non azzecchi qualche acquisto, accumuli giocatori che è brutto da dirsi, ma non li vuoi più nella rosa e talvolta devi rimetterci, devi fare una minusvalenze. Sono arrivati giocatori con altre prospettive, non hanno reso come pensavi e li devi dare in prestito secco. Il Napoli è forte lo stesso, ma alcune situazioni vanno chiarite. 

Anguissa per esempio, non credo ci sia la voglia di rinnovare perchè se siamo arrivati ad agosto e non c’è rinnovo vuol dire che giocherà a scadenza. Pur essendo molto forte, pur inconsciamente, il ragazzo non darà tutto quello che gli si chiede. La chiarezza è fondamentale, ma se non c’è il rinnovo, rischi che se ne va a zero e se a gennaio prende un accordo con un’altra squadra, sta più attento ed è umano tirarsi indietro. 

Il Milan si sta muovendo bene perchè chi è arrivato è forte. La Juve è in difficoltà, viene da una delusione cocente, la Roma pure sta facendo un pò fatica. 

De Bruyne e Lukaku? Vedremo se De Bruyne troverà posto nel Napoli, è ovvio che bisogna provare a vederli entrambi. Il monte ingaggi va abbassato. De Bruyne è straordinario, ma trovare un posto al calciatore attuale senza che si trovino situazioni imbarazzanti non è semplice. E’ più importante la squadra che il singolo. Non bisogna forzare le cose, Lukaku ha detto che va via, ma 15 milioni li recuperi solo se vai in Arabia. E’ impossibile recuperare i 30 milioni spesi. Il Napoli vorrebbe dare via tutti e due, ma vedremo quello che succederà. Il problema è che non hanno mercato: chi prende De Bruyne che non è più quello di una volta?”. 

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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