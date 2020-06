Cds – Il merito più grande di Gattuso è aver riportato la squadra con la testa dentro i suoi doveri

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Angelo Carotenuto analizza lo stato di forma e di condizione degli azzurri dopo l’ennesima vittoria contro il Verona. La ‘cura Gattuso’ sta dando i suoi frutti, non solo in termini di risultati. Eccone uno stralcio:

“Gattuso è andato a Verona con uno spartito diverso, per convincere se stesso, la squadra e l’ambiente intero che nel progetto iniziale immaginato per questa stagione esisteva un’intuizione esatta, tradita poi sul campo da qualche interpretazione sbagliata, da una tensione inopportuna, e da troppe incomprensioni. ll Napoli pensato in estate per Ancelotti era un mazzo di carte con molte soluzioni possibili, ora tomato intatto tra le mani di Gattuso.

Un Napoli liquido, con più identità genetiche, capace di difendersi corto, basso e stretto sul confine della propria area contro Inter e Juventus, così come dedicarsi al palleggio – a cominciare dal basso – se di fronte ha il Verona. Era l’idea di partenza, ed è apparsa nella sua pienezza solo ora, miracolosamente, in dieci giorni, senza più svogliatezze. E questo è il vero merito di Gattuso prima di ogni altro: aver riportato la squadra con la testa dentro i suoi doveri. “

“E’ un mistero caso mai come non sia stato possibile rimediare al caos già mesi fa. E’ un Napoli che a suo modo sta ricominciando daccapo. Può convincersi di avere ancora della strada davanti in campionato solo andando a vincere a Bergamo. Altrimenti dovrà pensare a Barcellona.”