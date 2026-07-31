Calciomercato, il Como fa sul serio per Kean. I bookie ci credono: a 2,15 l’acquisto del bomber viola

ROMA – Il Como non vuole smettere di sognare e si conferma, anche quest’anno, tra i protagonisti i questa sessione di calciomercato. Dopo un’ultima stagione esaltante che ha regalato ai lariani una storica prima qualificazione in Champions League, la proprietà intende allestire una rosa all’altezza dell’Europa. L’obiettivo della dirigenza è chiaro: regalare a Cesc Fàbregas innesti di qualità per non recitare un ruolo da semplice comparsa nella massima competizione continentale, ma puntare a stupire anche oltre i confini nazionali.
Per rinforzare il reparto d’attacco, tutti gli indizi portano a un nome preciso: Moise Kean. Il club lariano fa sul serio per la punta della Fiorentina e l’operazione, per i bookmaker, potrebbe arrivare alla fumata bianca: il trasferimento dell’attaccante della Nazionale al Como è offerto – si legge su Agipronews – a 2,15 su Planetwin365 e Better. Al di là del valore tecnico, l’eventuale arrivo di Kean rappresenterebbe u risulterebbe infatti utilissimo per soddisfare la cosiddetta “quota italiani”, un requisito cruciale per il rispetto delle liste UEFA. Le norme europee impongono infatti l’inserimento in rosa di almeno quattro giocatori cresciuti nel vivaio del club e quattro formati in un vivaio italiano, proprio come Moise Kean.
EMT/Agipro