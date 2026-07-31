Lukaku ai saluti: l’attaccante non è disposto a spalmare l’ingaggio

Il Napoli e Romelu Lukaku verso il divorzio: il futuro dell’attaccante belga in azzurro resta decisamente in bilico nonostante l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina.

Il giocatore ex Inter non si sente una alternativa e vorrebbe ancora un posto da protagonista in squadra. Ecco perché la prospettiva di fare il vice-Hojlund non lo alletta particolarmente. Ma c’è anche la volontà del Napoli, intenzionato ad alleggerire il monte ingaggi. In tal senso, un attaccante “di scorta” da undici milioni lordi a stagione rappresenta un eccesso non di poco conto.

L’entourage del giocatore ha fatto sapere che Lukaku non è intenzionato a spalmare il suo stipendio e così si fa più concreta l’ipotesi di un divorzio da qui a fine mercato. Col Belgio non ha giocato molto, ma il suo Mondiale è stato comunque positivo: una vetrina che potrebbe dargli una mano a trovare squadra nelle prossime settimane col Napoli che chiede tra i 10 e i 12 milioni di euro per lasciarlo andare.

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