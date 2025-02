Situazione infortuni in casa Napoli – Migliorano le condizioni di Spinazzola e Olivera ma torneranno in campo solo se al 100%

Finalmente, l’infermeria azzurra sta per ridare a Conte due pedine importantissime della catena di sinistra; parliamo di Olivera e Spinazzola, le cui condizioni migliorano, giorno dopo giorno. Filtra ottimismo per una possibile convocazione per il lunch match di domenica prossima a Como. I due potrebbero andare in panchina se lo staff merdico societrio darà il suo benestare. Tuttavia, Conte non intende rischiare nulla, per cui, sia l’uruguaiano che l’ex Roma, torneranno in campo soltanto se al 100%. Qualora la condizione fisica del difensore e dell’esternno desse garanzie, il tecnico dei partenopei, con loro in campo, ritornerebbe al 4/3/3, viceversa, se non fosse così, sul lago, sarebbe confermato il 3/5/2 visto all’Olimpico contro la Lazio. L’allenatore azzurro spera di averli, entrambi, a disposizione, sempre che risultino pronti per affrontare gli imnpegni, difficilissimi, che attendono il Napoli. Infatti, dopo Como, i partenopei ad inizio marzo, sfideranno, al Maradona, l’Inter in uno scontro diretto che ci dirà la verità sulle possibilità della squadra campana di vincere il campionato, o quanto meno, di lottare fino all’ultimo coi nerazzurri. Tra Olivera e Spinazzola, al momento, il secondo è già all’80% di forma, poichè il suo infortunio è stato meno grave, rispetto a quello del compagno. Difatti, il buon Leonardo non vede l’ora di rientrare e auspica di giocare contro i lariani. Mentre, per il terzino sinistro, fermo da più di un mese, appare difficile una sua presenza domenica, molto più probabile che ciò accada, contro i Campioni d’Itaslia, a Fuorigrotta. Naturalmente, la prudenza non è mai troppa, quindi, soltanto domenica, si scioglieranno i dubbi sull’impiego dei due oramai ex infortunati.