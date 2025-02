CHAMPIONS LEAGUE – Stasera prime gare di ritorno dei playoff; Atalanta e Milan in campo, la Juve giocherà domani. Nerazzurri e rossoneri devono rimontare il risultato dell’andata

Questa sera ritorna la Champions League, con le prime gare di ritorno dei match dei playoff, validi per la qualificazione agli ottavi della massima compertizione continentale, riveduta e corretta. Le nostre tre squadre in lizza per il passaggio al turno successivo, disputeranno tra oggi e domani i loro incontri. Atalanta e Milan in campo, stasera, partiranno dalla sconfitta di misura dell’andata. I bergamaschi, infatti, furono battuti dal Club Brugge per 2 a 1, mentre i rossoneri ebbero la peggio in Olanda, contro il Feyenoord per 1 a 0. La Juve, viceversa dovrà difendere, domani, il successo dello Stadium per 2 a 1, ottenuto contro il PSV Eindhoven. Ricordiamo, infine, che l’Inter è già qualificata e che il Bologna è stato eliminato.